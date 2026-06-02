Мэрия Уфы не согласилась с претензиями УФАС на отказ разрешить стройку ЖК

Администрация Уфы подала в арбитражный суд Башкирии исковое заявление, в котором просит признать недействительными три предупреждения регионального управления ФАС о незаконном отказе выдать разрешения на строительство жилого комплекса рядом с поселком Восьмое марта.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в марте мэрия отозвала у ООО «Специализированный застройщик "Прайм центр"» три разрешения на строительство трех высоток на пересечении улиц Асхата Мирзагитова и Природной. Чиновники нашли в проектах нарушения. Не согласившись с отказом в одобрении проектов, застройщик обратился в УФАС по Башкирии, которое потребовало от муниципалитета вернуть разрешения на стройку.

Спор привел к разбирательствам в арбитражном суде Башкирии.

В пресс-службе администрации сообщили «Ъ-Уфа», что полагают предупреждения УФАС не в полной мере соответствующими требованиям федерального законодательства и градостроительным нормам. Окончательная правовая определенность по вопросу о законности действий мэрии и антимонопольного органа появится после вступления в силу решений по искам застройщика к муниципалитету, пояснили в администрации.

Производство по иску городских властей к УФАС приостановлено до тех пор, пока не вступят в законную силу решения по спорам между СЗ «Прайм центр» и администрацией. Ближайшие заседания по этим трем искам состоятся 8, 9 и 11 июня.

Идэль Гумеров