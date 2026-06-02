Ростовчане могут получить до 3 млн рублей на реализацию инициативных городских проектов

В Ростовской области стартовал конкурсный отбор инициативных проектов в рамках региональной программы «Сделаем вместе». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Разместить инициативу на специальном сайте можно с 1 июня до 18 августа. Во время этого этапа жители региона выдвигают на собраниях граждан инициативы решения вопросов местного значения и находят единомышленников, которые готовы поддержать идею. Затем с 29 августа по 28 сентября жители региона голосуют за самые актуальные и перспективные проекты, а местные администрации участвуют с инициативными проектами в конкурсном отборе.

После победы в конкурсе инициативные проекты должны быть реализованы до 31 декабря 2027 года. «В случае победы местная администрация получит до 3 млн. руб. из областного бюджета на реализацию вашей идеи»,— говорится в сообщении.

