Челябинский КДХ взыскал с подрядчика 32 млн рублей за несуществующие работы

Арбитражный суд Нижегородской области частично удовлетворил иск комитета дорожного хозяйства (КДХ) администрации Челябинска к ООО «Нижавтодорстрой». С подрядчика взыскано 32,9 млн руб. неосновательного обогащения за невыполненные работы. Информация отражена в картотеке арбитражных дел.

КДХ просило взыскать с компании 56,6 млн руб., которые организация получила в результате завышения стоимости ремонта дорог в городе. Этого подрядчик смог добиться, как отмечал истец, ссылаясь на стесненные условия проведения работ. Он использовал различные коэффициенты и брал деньги за не выполненные на самом деле работы. Суд в основном встал на сторону КДХ и определил, что стесненных условий не было. Однако часть суммы, предъявленной комитетом дорожного хозяйства мэрии, была определена самим заказчиком. По этой причине требования были удовлетворены частично, с «Нижавтодорстроя» взыскано 32,9 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Нижавтодорстрой» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2007 году. Учредителем и директором является Усик Петросян. Выручка компании за 2025 год составила 2 млрд руб., чистый убыток — 136,9 млн руб. Как сообщало „Ъ–Приволжье“, Усика Петросяна арестовали в сентябре 2025 года по делу о даче взятки.

Виталина Ярховска