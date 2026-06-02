Группа из четырех человек заблокирована в горах КБР

Четверо туристов ожидают эвакуации на высоте 3200 метров в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Вертолет не смог вылететь на помощь группе из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора альпинистского лагеря Безенги Алия Анаева.

В понедельник утром туристы обратились за помощью, оказавшись в сложных погодных условиях. Группа находится в хижине Джанги-Кош, с участниками поддерживается связь. У них есть необходимый запас продовольствия и воды.

По данным регионального ГУМЧС, в составе группы двое мужчин и две женщины. Руководитель группы из Москвы зарегистрировал ее в альплагере Безенги. На утро вторника при улучшении погодных условий запланирован вылет вертолета МЧС России к месту нахождения туристов.

Мария Хоперская