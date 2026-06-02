Более 8,5 тыс. тюменцев пострадали от укусов клещей

По состоянию на 1 июня в Тюменской области зафиксирован 8541 случай присасывания клещей, включая 1868 детей до 17 лет, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Среди населения выявлено восемь заболеваний клещевым энцефалитом и девять случаев боррелиоза. В текущем году вакцинацию против вирусного энцефалита прошли 129,85 тыс. человек.

Для предотвращения укусов проводятся акарицидные обработки мест массового отдыха, кладбищ и территорий образовательных, оздоровительных и медицинских учреждений. На данный момент обработано более 6 тыс. га.

Ирина Пичурина