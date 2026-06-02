В Ростовской области изменили ряд маршрутов из-за реконструкции обхода

Жители поселков Октябрьский и Щепкин в Ростовской области временно лишились прямого выезда на федеральную трассу М-4 Дон из-за реконструкции Северного обхода Ростова. В регионе скорректировали организацию дорожного движения из-за высокой интенсивности транспорта и ведущихся работ, сообщили в областном министерстве транспорта.

Власти закрыли левый поворот при въезде в поселок Октябрьский и при выезде из него в сторону федеральной дороги. Автомобили, направляющиеся со стороны Щепкина, теперь должны разворачиваться на транспортной развязке на 4700 км обхода и следовать по новому маршруту. При этом протяженность маршрутов увеличивается примерно на 2 км для поездок между Щепкиным и Октябрьским и до 7 км при выезде из Октябрьского на М-4.

Ограничения действуют на период реконструкции участка.

Мария Хоперская