Russian Field проведет серию опросов для администрации главы Удмуртии

Исследовательский центр «Русское поле» (Russian Field) проведет социологические исследования для администрации главы и правительства Удмуртии по вопросам повышения эффективности госуправления в республике. Такой контракт стоимостью 2,8 млн руб опубликован на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Цель запрошенного исследования — изучить состояние гражданского общества, оценить удовлетворенность населения деятельностью органов власти и местного самоуправления, а также выявить наиболее актуальные проблемы региона.

Исполнитель должен опросить 4,5 тыс. жителей республики старше 18 лет методом личного интервью с использованием планшетов (CAPI). Опросы пройдут в три этапа: первый — до 4 июня (1500 респондентов), второй — с 16 по 27 августа (1500), третий — с 15 по 26 ноября (1500). Исследование будет проводиться на улицах не менее чем в двух городских и десяти муниципальных округах.

Контракт был заключен 29 мая. Центр Russian Field — по контракту ООО «Политех» — возглавляет Артем Колеров. По данным портала «Чекко», компания была зарегистрирована в феврале 2021 года в Твери. Она занимается исследованием конъюнктуры рынка и изучением общественного мнения. Чистая прибыль «Политеха» в 2025 году составила 2,1 млн руб. (-79% год к году) при выручке 260,5 млн руб.

Карина Пырина