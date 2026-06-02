Из Екатеринбурга в ОАЭ отправили 357 кг рыбной продукции

Специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора провели проверку при экспорте 357 кг готовой рыбной продукции из аэропорта Екатеринбурга в ОАЭ, сообщили в ведомстве.

Контроль за поставками осуществлялся в период с 1 по 31 мая 2026 года в аэропорту города. За этот срок было оформлено три партии товара, соответствующие всем требованиям ветеринарного надзора.

Экспорт был произведен без нарушений: все отгрузки сопровождались необходимыми документами и отвечали санитарным нормам ОАЭ.

Ирина Пичурина