Скульптуры возле ДДЮТ в Ижевске установят в парке нового ЖК «Знак»

Каменные фигуры, которые ранее стояли у Дворца детского и юношеского творчества (ДДЮТ), установили в парке ЖК «Знак» в пригороде Ижевска. Об этом сообщили активисты движения «Том Сойер Фест — Ижевск».

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В 2025 году волонтеры выяснили, что фигуры планируют демонтировать во время благоустройства парка «Патриот» — они не вписывались в его концепцию. По инициативе горожан прошли публичные обсуждения о сохранении скульптур. Помощь предложил застройщик «Железно», взявший на себя реставрацию, подбор нового места и дальнейший уход за объектами.

В мае 2026 года три каменные фигуры вывезли с территории ДДЮТ. По словам волонтеров, всего их 13, оставшиеся разыскивают. Объекты неоднократно подвергались актам вандализма и много раз перекрашивались: на одной из них насчитали пять слоев краски. Сейчас отреставрированные скульптуры монтируют в парке. У каждой из фигур установят информационную табличку.

Карина Пырина