Станция Джанкой временно закрыта для пассажиров
Станция Джанкой прекратила обслуживание пассажиров до специального объявления. Составы следуют по измененному маршруту, минуя станцию. Об этом сообщает оперативный штаб Республики Крым.
Пассажирам, планировавшим отправление из Джанкоя, необходимо прибыть на станцию за 1,5 часа до времени, указанного в билете. Оттуда их доставят автобусом до станции Урожайной для пересадки в поезд. Альтернативный вариант — самостоятельно добраться до станции Урожайной за 30 минут до времени отправления от Джанкоя или произвести посадку на следующих станциях по маршруту.
Пассажиры, направляющиеся в Джанкой, доедут поездом до станции Урожайной, откуда их автобусами доставят до пункта назначения.