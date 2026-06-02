Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростове-на-Дону открыли спорткомплекс за 6,9 млн рублей

В Первомайском районе Ростова-на-Дону открыли физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ). Спортивный объект станет центром активного отдыха для жителей района, сообщили в правительстве Ростовской области.

Фото: Правительство Ростовской области

Фото: Правительство Ростовской области

Комплекс включает универсальную игровую площадку с разметкой для баскетбола, футбола и волейбола, оснащенную соответствующими стойками и воротами. На территории установлены 12 современных уличных тренажеров для силовых и кардиотренировок, включая жим ногами, жим от груди, комплексы турников, брусья, рукоходы, скамьи для пресса и многофункциональные спортивные комплексы. Для зрителей построена трибуна на 25 мест.

Все зоны комплекса покрыты резиновым покрытием и огорожены металлическим ограждением для обеспечения безопасности и комфорта посетителей.

Общий объем средств на создание объекта по итогам торгов составил 6,9 млн руб., из которых 5,6 млн руб. поступили из федерального бюджета.

Мария Хоперская

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд