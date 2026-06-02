В Ростове-на-Дону открыли спорткомплекс за 6,9 млн рублей

В Первомайском районе Ростова-на-Дону открыли физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ). Спортивный объект станет центром активного отдыха для жителей района, сообщили в правительстве Ростовской области.

Комплекс включает универсальную игровую площадку с разметкой для баскетбола, футбола и волейбола, оснащенную соответствующими стойками и воротами. На территории установлены 12 современных уличных тренажеров для силовых и кардиотренировок, включая жим ногами, жим от груди, комплексы турников, брусья, рукоходы, скамьи для пресса и многофункциональные спортивные комплексы. Для зрителей построена трибуна на 25 мест.

Все зоны комплекса покрыты резиновым покрытием и огорожены металлическим ограждением для обеспечения безопасности и комфорта посетителей.

Общий объем средств на создание объекта по итогам торгов составил 6,9 млн руб., из которых 5,6 млн руб. поступили из федерального бюджета.

Мария Хоперская