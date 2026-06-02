Главой фракции эсеров в челябинском заксобрании станет Ксения Морозова

Фракцию партии «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Челябинской области возглавит депутат Ксения Морозова. Об этом сообщил в социальных сетях председатель совета регионального отделения партии Валерий Гартунг по итогам заседания совета.

Ксении Морозовой 41 год. С 2015 года работает в Челябинском региональном отделении партии «Справедливая Россия» юристом, руководителем центра защиты прав граждан. С сентября 2024-го по сентябрь 2025 года была депутатом Челябинской городской думы. Входила в состав постоянной комиссии по социальной политике, а также постоянной комиссии по бюджету, экономике и муниципальному имуществу. В сентябре 2025 года избрана депутатом заксобрания области восьмого созыва по единому избирательному округу. Является помощником депутата Государственной думы Валерия Гартунга. Она заняла место Василия Швецова, который перешел в Госдуму.

Кроме того, депутатами регионального заксобрания вместо ушедших представителей партии Василия Швецова и Алексея Чеченина станут Дмитрий Сумин и Марина Белозерцева.

Виталина Ярховска