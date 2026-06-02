К подрядчику строительства школы в Аксае применят штрафные меры за срыв сроков

Администрация Аксайского района с применит штрафные меры в отношении подрядчика строительства школы в Аксае на ул. Речников за срыв сроков. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава районной администрации Константин Доморовский.

По данным главы администрации, готовность объекта составляет 92%. «Согласно муниципальному контракту, срок завершения строительства — 31 мая 2025 года. Отмечу, что в связи с необходимостью выполнения работ по укреплению грунтов и ряда дополнительных работ проектная документация была откорректирована и направлена на проверку в государственную экспертизу. Выход документов ожидается в ближайшее время, что позволит нам оплатить ранее выполненные подрядчиком работы — вследствие чего процент готовности будет выше. При этом строительные работы будут продолжаться до полного завершения и ввода объекта в эксплуатацию. Контроль хода строительных работ осуществляется в ежедневном режиме, в том числе в выходные и праздничные дни»,— говорится в сообщении.

Сейчас на объекте завершается установка светильников, выключателей, розеток и датчиков пожарной сигнализации, отделочные и пусконаладочные работы.

Наталья Шинкарева