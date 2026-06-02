Поезд Симферополь — Петербург отменен на участке от Джанкоя

Пассажирский состав №078, следовавший из Симферополя в Петербург, отменен на отрезке Джанкой — Петербург по техническим причинам. Перевозчик предложил пассажирам возврат денег или пересесть на поезд Евпатория — Москва.

Как сообщили в «Гранд Сервис Экспресс», пассажиры могут получить полную стоимость билетов по месту приобретения либо продолжить путь на поезде №174. Одновременно состав №007 Петербург — Севастополь, отправившийся 31 мая, опаздывает на час. Время задержки может измениться.

Кирилл Конторщиков