Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Поезд Симферополь — Петербург отменен на участке от Джанкоя

Пассажирский состав №078, следовавший из Симферополя в Петербург, отменен на отрезке Джанкой — Петербург по техническим причинам. Перевозчик предложил пассажирам возврат денег или пересесть на поезд Евпатория — Москва.

Перевозчик предложил пассажирам возврат денег

Перевозчик предложил пассажирам возврат денег

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Перевозчик предложил пассажирам возврат денег

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщили в «Гранд Сервис Экспресс», пассажиры могут получить полную стоимость билетов по месту приобретения либо продолжить путь на поезде №174. Одновременно состав №007 Петербург — Севастополь, отправившийся 31 мая, опаздывает на час. Время задержки может измениться.

Кирилл Конторщиков

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд