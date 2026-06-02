Доцента астраханского вуза осудили за платные зачеты

Кировский районный суд Астрахани вынес приговор доценту кафедры английского языка одного из местных вузов. Она признана виновной в получении 14 мелких взяток (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ), сообщили в прокуратуре региона.

Согласно материалам дела, в начале 2024 учебного года преподавательница через старосту группы сообщила студентам о возможности получить зачет за 5 тыс. руб. с каждого. На эти условия согласились 14 человек. Деньги предполагалось перевести одной суммой на банковскую карту преподавателя в декабре того же года.

Однако староста группы осознала незаконность предложения и обратилась в правоохранительные органы. Передача средств проходила под оперативным контролем полиции. Посреднице выдали 70 тыс. руб., которые затем были переведены на счет обвиняемой.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 130 тыс. руб. Также преподаватель лишена права заниматься педагогической деятельностью, связанной с руководством выпускными квалификационными работами, их аттестацией, а также приемом экзаменов и зачетов сроком на год. Полученные 70 тыс. руб. конфискованы.

