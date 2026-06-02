Из Нальчика в Москву запустили новый ежедневный рейс

Авиакомпания «Победа» с 1 июня запустила дополнительный ежедневный вечерний рейс из Нальчика в Москву (аэропорт Внуково). Об этом сообщили в аэропорту Кабардино-Балкарии.

Новый рейс выполняется в вечернее время и становится вторым ежедневным перелетом между Нальчиком и столицей. Маршрут станет дополнением к действующим направлениям из Нальчика.

В настоящее время самолеты отправляются из аэродрома в Москву, Сочи, Казань, а также в Саудовскую Аравию.

Мария Хоперская

