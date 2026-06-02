Аэропорт «Хибины» открылся после реконструкции и начал принимать пассажиров

Аэропорт «Хибины» в Мурманской области возобновил работу после масштабной реконструкции. Обновленный терминал уже обслуживает пассажиров. Проект реализован при поддержке компании «ФосАгро».

Фото: Пресс-служба правительства Мурманской области Гостей Кировска и Апатитов встречает обновленный и стильный авиаузел

Фото: Пресс-служба правительства Мурманской области

Как сообщил губернатор Андрей Чибис, аэропорт получился «современным, удобным и по-северному». Глава региона поблагодарил команду аэропорта, строителей, партнеров и компанию «ФосАгро» за проделанную работу. Реконструкция аэропорта «Хибины» — часть программы модернизации транспортной инфраструктуры Заполярья, направленной на повышение туристической и деловой привлекательности региона.

Кирилл Конторщиков