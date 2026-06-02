В Дагестане запустили солнечную станцию с накопителем энергии

В Дагестане запустили солнечную электростанцию Ахцах мощностью 1 МВт, оснащеенную системой накопления энергии на 2,1 МВт·ч. Проектная годовая выработка составляет около 1,5 млн киловатт-часов, сообщил генеральный директор СамурЭнерджи Артур Алибеков.

Главная особенность станции — режим работы. Обычная солнечная генерация зависит от погодных условий и поставляет энергию только днем, а Арцах — накапливает выработку днем и выдает ее в сеть в вечерние часы пикового спроса.

В компании считают формат солнечной станции в связке с накопителем оптимальным для удаленных территорий с дефицитом пиковых мощностей и планируют развивать его на юге России.

Мария Хоперская