Суд в Удмуртии рассмотрит дело инженера по пожарной безопасности о подкупе

Завершено расследование уголовного дела инженера по пожарной безопасности в Ижевске, обвиняемого в коммерческом подкупе (ст. 204 УК) и отмывании денег (ст. 174 УК). Об этом сообщили в СУ СКР по Удмуртии.

По версии следствия, в 2024-2025 годах фигурант получил от гендиректора компании по обслуживанию систем противопожарной безопасности свыше 300 тыс. руб. за способствование в заключении контрактов. В дальнейшем обвиняемый обналичил 80 тыс. руб. под видом консалтинговых услуг, через подконтрольную организацию.

Противоправную деятельность остановили следователи СК и сотрудники МВД по Удмуртии. Были изъяты документы и допрошены свидетели. Дело направлено в суд для рассмотрения.