В больницы Удмуртии поступило новое оборудование для реабилитации пациентов

Три медицинских учреждения в Удмуртии получили новое оборудование для ранней реабилитации и восстановления пациентов после операций и травм. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Оборудование поступило в ГКБ №7 Ижевска, Республиканскую детскую клиническую больницу (РДКБ) и Игринскую районную больницу (ИРБ).

По словам главврача РДКБ Павла Пупкова, больница на данный момент получила 25 из 37 единиц оборудования: специальные кровати, велотренажер, велоэргометр, плазменный стерилизатор, передвижная ингаляционная установка и другое.

«Благодаря новому оборудованию мы дооснащаем отделение детской соматической реабилитации в стационаре больницы, которое входит в состав Реабилитационного центра РДКБ. Здесь детям помогают быстрее восстановиться после операций, травм и заболеваний»,— рассказал главврач.

ИРБ получила массажный стол с функцией вертикализации. Он применяется для дополнительной терапии пациентов с поражением центральной нервной системы и нарушениями движения, в том числе после инсультов и черепно-мозговых травм.

«Многие пациенты после тяжелых заболеваний не могут самостоятельно вставать из-за слабости или тяжести состояния,— рассказала главный врач ИРБ Альбина Перминова.— Пассивная вертикализация на этом столе позволяет безопасно переводить их из горизонтального положения в вертикальное. Эта процедура поддерживает двигательную активность, улучшает кровообращение и становится первым шагом к самостоятельному движению. Новое оборудование поможет быстрее возвращать людей к активной жизни».

Всего в 2026 году в больницы республики поступит 52 единицы оборудования для ранней реабилитации детей и взрослых.

