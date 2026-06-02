Житель Волгограда получил пять лет колонии за оправдание терроризма

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Волгограда Тиграна Арменакяна к пяти годам лишения свободы за публичное оправдание терроризма и призывы к экстремистской деятельности. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Согласно материалам дела, в мае 2023 года, а также 1 января и 17 февраля 2024 года мужчина размещал в открытом канале мессенджера комментарии, оправдывающие деятельность запрещенных в России террористических организаций. Кроме того, в том же 2023 году осужденный опубликовал два текстовых сообщения с призывами к совершению насильственных действий в отношении русских и азербайджанцев.

Наказание предусматривает отбывание срока в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Мария Хоперская