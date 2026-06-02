В Новороссийске проведут учебные стрельбы

Сегодня, 2 июня, в Новороссийске запланировано проведение учебных стрельб. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-героя.

Согласно информации от НВМБ, учения в акватории морского порта Новороссийск пройдут в период с 11:00 до 13:00 мск. Во время мероприятия будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

Администрация Новороссийска напоминает, что при проведении стрельб запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств, в том числе включая суда, не которые не подлежат государственной регистрации, прогулочные суда, спортивные парусные суда, надувные плавсредства и плавсредства для занятий спортом на воде. Под запретом также любые виды подводных работ и водолазные спуски, в том числе с берега.

Алина Зорина