Ставропольские предприятия задолжали работникам 9,4 млн рублей

Крупные предприятия Ставропольского края в апреле 2026 года задолжали сотрудникам 9,4 млн руб. Имеющаяся задолженность возникла из-за отсутствия собственных средств у компаний. За год эта сумма увеличилась в 2,1 раза, следует из данных Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В соседней Кабардино-Балкарской Республике объем долгов составил 7,9 млн руб., увеличившись за год на 42,1%. В Карачаево-Черкесской Республике задолженность достигла около 300 тыс. руб., снизившись на 20% за год. В других северокавказских республиках — Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии-Алании и Чечне — задолженность предприятий по заработной плате перед сотрудниками отсутствовала.

В целом по Северо-Кавказскому федеральному округу долги работодателей по зарплате выросли на 16,6% и составили 17,6 млн руб. Доля Ставропольского края в суммарной задолженности в апреле 2026 года превысила 50%.

Мария Хоперская