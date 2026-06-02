В Самарской области на 10% увеличилось число детских развивающих центров за год

За год количество детских развивающих центров на территории Самарской области выросло на 10% и составляет 1781 предприятие. Об этом сообщает минэкономразвития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Каверина Фото: Александра Каверина

За последние три года число таких центров возросло на 36%. 88% из них оказывают услуги в сфере дополнительного образования. Еще около 9% — это центры по дневному уходу за детьми. 3% предпринимателей предоставляют лицензируемые образовательные услуги в сфере дошкольного и школьного образования.

В целом по России работают почти 90 тыс. МСП, которые предоставляют образовательные и развивающие услуги для детей.

Руфия Кутляева