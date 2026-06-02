ИП в Ижевске оспорил отказ в выдаче разрешения на ввод магазина в эксплуатацию

Арбитражный суд Удмуртии признал незаконным отказ в выдаче разрешения на ввод магазина в Ленинском районе Ижевска после обращения индивидуального предпринимателя (ИП). Об этом сообщает пресс-служба судебной инстанции.

ИП заключил с администрацией города договор аренды земельного участка на улице Кирзаводской для завершения строительства магазина, он получил разрешение на возведение объекта.

«Заявитель, завершив строительство, обратился к администрации для выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта <...> Муниципалитет направил уведомление об отказе в выдаче разрешения, в том числе, ввиду отсутствия правоустанавливающих документов по причине истечения срока действия договора аренды»,— говорится в сообщении.

Тогда ИП обратился в суд, посчитав, что отказ препятствует предпринимательской деятельности. Суд установил, что по спорному объекту действует разрешение на строительство до 24 октября 2026 года. Истечение срока договора аренды не идентично отсутствию правоустанавливающих документов при рассмотрении рассмотрении заявления о вводе объекта в эксплуатацию.

Отказ администрации Ижевска в оспариваемой части признан незаконным. Определение суда не вступило в законную силу.