Максим Глушенков подпишет контракт с «Зенитом» с зарплатой 20 млн рублей в месяц

Петербургский футбольный клуб «Зенит» и Максим Глушенков согласовали условия нового соглашения. Контракт до 2030 года будет подписан на этой неделе. Зарплата полузащитника вырастет до 20 млн рублей, а общая сумма сделки с бонусами превысит миллиард. Клуб форсировал переговоры из-за интереса из Саудовской Аравии, пишут РИА Новости.

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Футболист получит подписной бонус в 300 млн рублей и по 20 млн за лояльность каждое трансферное окно. Прежний договор действовал до 2028 года.

Кирилл Конторщиков