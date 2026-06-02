Удмуртия стала лидером по росту цен на загородные дома за год

За год средняя стоимость загородного дома в Удмуртии выросла на 31% — это один из самых высоких показателей в России. Об этом сообщила пресс-служба «Циан». Средняя цена коттеджа в республике сейчас составляет 11,5 млн руб.

В пятерку регионов с наибольшей динамикой также вошли Коми (+22%), Псковская (+21%), Сахалинская (+20%) и Астраханская (+20%) области. При этом в субъектах с самым большим объемом предложения изменения цен оказались менее значительными: Московская область — +9%, Краснодарский край — -4%, Ростовская область — +3%, Башкортостан — + 1%.

Как сообщают эксперты «Циан», в первой половине 2026 года загородный рынок остается под давлением: ипотека по рыночным ставкам дорога, а изменения в «Семейной ипотеке» сократили число потенциальных покупателей. Но спрос оказался чуть выше прошлогоднего: в стране продано на 5% больше домов и на 11% больше земельных участков.

Средние цены на загородные дома продолжают расти, но медленно — из-за ограниченного спроса. С начала года рост по стране составил 2%, за год — 6%. Цены на земельные участки за год выросли на 1,5%. Это ниже официальной инфляции, то есть в реальности коттеджи дешевеют. В прошлом году рост начался только во втором полугодии на фоне постепенного снижения ипотечных ставок.

«В 2026 году ожидаем восстановительный рост спроса на фоне снижения ключевой ставки и адаптации рынка к продажам через эскроу. Способствовать увеличению активности покупателей будет длительное отсутствие роста цен,— комментирует Елена Бобровская, ведущий аналитик “Циана”.— Темпы роста цен будут ниже инфляции (+4–6% за год), потому что ипотека остается дорогой, а других драйверов спроса нет».

Самые дорогие дома — в Санкт-Петербурге (40,4 млн руб.) и Москве (37,3 млн руб.). Самые доступные — в Курганской области (7,5 млн руб.) и Иркутской области (6,7 млн руб., при этом там зафиксировано падение цены на 12% за год).

