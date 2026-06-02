Следующие через Ростов поезда из Крыма задерживаются из-за закрытия станции Джанкой

Из-за временного закрытия железнодорожной станции «Джанкой» в Крыму поезда «Таврия», следующие из Крыма через Ростов-на-Дону задерживаются. Об этом сообщает пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс».

По данным пресс-службы, поезд 174 «Евпатория — Москва» следует с опозданием на 7 часов, поезд 092 «Севастополь — Москва» опаздывает на час, а поезд 194 «Севастополь — Челябинск» проследует с опозданием на 3,5 часа.

