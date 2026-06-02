Уралец осужден за инсценированное ограбление для сокрытия проигрыша на ставках

Житель Нижнего Тагила получил год условного срока за ложное сообщение о грабеже, которое он инсценировал для сокрытия от жены проигрыша на ставках, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Суд установил, что осенью 2025 года тагильчанин потерял 18 тыс. руб. на букмекерских ставках и решил скрыть это от супруги, чтобы избежать объяснений. Он спрятал личные вещи в лесопарковой зоне, после чего обратился в полицию с заявлением о нападении. Несмотря на предупреждение об ответственности за ложный донос, уралец настаивал на правдивости своих слов и участвовал в осмотре «места происшествия». При проверке данных с камер и других материалов выяснилось, что никакого преступления не совершалось.

После разоблачения гражданин признался, что инсценировал ограбление. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном доносе с искусственным созданием доказательств обвинения (ч. 3 ст. 306 УК РФ). Решение суда не вступило в силу.

Ирина Пичурина