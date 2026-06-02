Кольцово признали одним из лучших аэропортов РФ на премии «Крылья России»

Международный аэропорт Кольцово на авиапремии «Крылья России» одержал победу в номинации «Аэропорт года» в группе аэропортов с пассажиропотоком от 3 до 14 млн человек, сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта. Церемония награждения прошла в 29-й раз в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба аэропорта Кольцово Фото: Пресс-служба аэропорта Кольцово

В прошлом году завершилась реконструкция международного терминала, благодаря этому пропускная способность пункта пропуска через границу выросла практически вдвое — с 1,3, до 2,2 тыс. пассажиров в час. В период с января по май 2026 года общий пассажиропоток вырос на 3,8%: основным драйвером выступают перевозки на зарубежных маршрутах.

Ранее аэропорт Екатеринбурга одержал победу в национальной премии «Воздушные ворота России». Он стал победителем в номинации «Лучший аэропорт года» — номинация объединяет аэропорты с пассажиропотоком более 6 млн человек в год.

Кольцово обслужил свыше 8,3 млн пассажиров в течение 2025 года — пассажиропоток вырос на 4% относительно показателей 2024 года. За пределы России перелеты совершили 2,6 млн человек (+16%), внутри страны — порядка 5,8 млн человек, что в целом соответствует уровню предыдущего года.

Ирина Пичурина