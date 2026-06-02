Во всех домах Балезинского района восстановлено электроснабжение

В Балезинском районе полностью восстановлено электроснабжение после урагана 27 мая. Об этом в Мах сообщил председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов. Спасатели продолжают уборку поваленных деревьев в районе.

«Но работы еще много. Администрация заключает договоры с подрядчиками — они должны приступить к работам»,— сообщил он.

Напомним, во время урагана и дождя с градом на территории Удмуртии сильнее всего пострадал Балезинский район. Были повреждены крыши 120 частных и многоквартирных домов, двух магазинов, повалены 60 деревьев и несколько столбов. В нескольких школах и детсадах выбило стекла. Четыре поселения были отключены от электричества и водоснабжения. Одна жительница погибла. Специальные комиссии составляют сметы восстановительных работ.