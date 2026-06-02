В Минеральных Водах возбудили дело после нападения бездомных собак на детей

В Минеральных Водах на двоих школьников 8и 9 лет напала стая бездомных собак. По факту происшествия возбуждено дело о халатности (ст. 293 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

По данным ведомства, в социальных сетях был обнаружен пост о том, что на улицах Дружбы и Островского города собаки напали на детей, укусив за ногу и ухо. «Пострадавшим потребовалась медицинская помощь. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева