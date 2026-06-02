Главе СКР доложат по делу о необеспечении жильем сироты с двумя детьми в Ижевске

Председатель СКР Александр Бастрыкин получит доклад по уголовному делу о задержке с обеспечением жильем жительницы Ижевска с двумя детьми, которая в детстве осталась без родителей. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Девушка обратилась в приемную председателя во «ВКонтакте». Она в несовершеннолетнем возрасте осталась без попечения родителей, сейчас проживает на арендованной квартире с двумя малолетними детьми.

Заявительница с 2015 года состоит на учете лиц, подлежащих обеспечению жилым помещением, в 2022 году выиграла суд, по решению которого ей обязаны выдать квартиру, однако до сих пор не получила жилищный сертификат.

По поступившему обращению СУ СКР по Удмуртии возбудил уголовное дело. Поручение Александра Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.