Над Кубанью и другими регионами РФ сбили 148 БПЛА

Над территорией Краснодарского края и другими регионами в течение прошедшей ночи ликвидировали 148 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были ликвидированы дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 20:00 1 июня до 07:00 2 июня. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

