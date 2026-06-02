Ночью над Севастополем сбили два БПЛА

Над территорией Севастополя в течение прошедшей ночи ликвидировали два беспилотника. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Около 05:55 губернатор Севастополя заявил, что военные в городе отражают атаку ВСУ, работало ПВО и мобильные огневые группы. За час до этого была объявлена воздушная тревога. Беспилотники были ликвидированы в Балаклавском районе.

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Алина Зорина

