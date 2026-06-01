Федеральным инспектором по Северной Осетии назначен Илья Агапов

Илья Агапов назначен федеральным инспектором по Республике Северная Осетия — Алания. Рб этом в своем канале в Max сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Фото: канал в Max губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова

«Он будет работать в команде полномочного представителя Президента России в СКФО Юрия Чайки»,— написал господин Владимиров.

Илья Агапов участвовал в федеральной программе «Время Героев» и проходил стажировку в правительстве Ставропольского края. Его наставником был Владимир Владимиров. Господин Агапов является кавалером двух орденов Мужества.

Программа «Время героев» создана для помощи участникам специальной военной операции. Она направлена на то, чтобы военные могли применить свой опыт на госслужбе.

Наталья Шинкарева