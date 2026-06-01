Глава Пензенской области потребовал ускорить исполнение контрактов на 11 млрд

Правительство Пензенской области отчиталось об исполнении контрактов в рамках нацпроектов и госпрограмм. На 2026 год предусмотрено 13,4 млрд руб., по контрактам освоят 10,8 млрд руб. Средства пойдут на строительство, капремонт соцобъектов и дорог, сообщили в региональном правительстве.

К 23 июня в Пензе закончат подготовку контрактов на ремонт тротуаров и улучшение безопасности дорожного движения. Управлению строительства поручено заключить контракт «под ключ» на дорогу-дублер на ул. Новоселов в мкр. Заря. Школу в мкр. Лугометрия планируют строить с опережением — губернатор Олег Мельниченко направил письмо в Правительство РФ об опережающем финансировании.

Особого внимания требуют модульные спортобъекты: ФОК в мкр. Шуист и бассейн в Заре. Господин Мельниченко поручил мэру Пензы Олегу Денисову вместе с врио министра спорта еженедельно проводить планерки. Главам муниципалитетов указано лично контролировать стройку и капремонт соцобъектов.

