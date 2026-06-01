Суд вынес приговор свердловчанину за поножовщину в ТЦ

Красногорский городской суд Каменска-Уральского назначил местному жителю Павлу Окулову 2 года и 8 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства по делу о разборках в ТЦ «Магнит-Экстра». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Он признан виновным в хулиганстве с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Суд установил, что 21 ноября 2024 года в ТЦ «Магнит-Экстра» подсудимый встретил у кофейни «По-любви» ранее знакомого мужчину. Тот предложил обсудить конфликт, который месяц назад возник между его сыном и Окуловым, однако последний отказался от разговора, ответив в грубой нецензурной форме.

После этого между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого Окулов достал складной нож и начал преследовать оппонента по первому этажу торгового центра. В присутствии посетителей он размахивал ножом, демонстрируя угрозу его применения.

Догнав потерпевшего, он нанес ему не менее четырех ударов ножом в различные части тела. Полученные повреждения были квалифицированы как легкий вред здоровью.

Помимо основного наказания суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшего о компенсации морального вреда в размере 100 тыс. руб.

Полина Бабинцева