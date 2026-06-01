В Орловской области объявили аукцион на благоустройство территории за 70 млн
Администрация Кромского района Орловской области объявила аукцион по поиску подрядчика для благоустройства общественной территории «Лесков Посад» в поселке городского типа Кромы — между улицами Свободы и Степана Разина. Начальная цена составляет 70,2 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Источник финансирования — средства федерального, областного и местного бюджетов. Работы необходимо выполнить до 30 ноября 2026 года. Подрядчику предстоит установить малые архитектурные формы, оборудовать системы электроосвещения и видеонаблюдения.
Заявки на участие в торгах принимаются до 9 июня. Итоги подведут 10 июня.
Проект благоустройства поселка Кромы в августе 2025 года выиграл во всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды. Также победителями конкурса от региона стали города Мценск и Малоархангельск, поселок Колпна и село Кривцова-Плота.
