Газета «Коммерсантъ» 02.06.2026, 08:00 Количество магазинов цветов в городах-миллионниках на 1 июня 2026 года Выйти из полноэкранного режима Город Количество магазинов Изменение год к году (%) Москва 3765 -6,5 Санкт-Петербург 1773 -0,2 Краснодар 676 9,4 Екатеринбург 551 2,6 Новосибирск 493 -1,4 Казань 470 -3,9 Красноярск 420 -1,4 Самара 404 -2,2 Челябинск 397 3,4 Нижний Новгород 396 4,8 Уфа 391 -1,5 Воронеж 385 0,5 Омск 379 -9,3 Пермь 373 3,9 Ростов-на-Дону 361 4,3 Волгоград 274 -3,2 Открыть в новом окне Источник: «Яндекс Карты».