Количество магазинов цветов в городах-миллионниках на 1 июня 2026 года

Город Количество магазинов Изменение год к году (%)
Москва 3765 -6,5
Санкт-Петербург 1773 -0,2
Краснодар 676 9,4
Екатеринбург 551 2,6
Новосибирск 493 -1,4
Казань 470 -3,9
Красноярск 420 -1,4
Самара 404 -2,2
Челябинск 397 3,4
Нижний Новгород 396 4,8
Уфа 391 -1,5
Воронеж 385 0,5
Омск 379 -9,3
Пермь 373 3,9
Ростов-на-Дону 361 4,3
Волгоград 274 -3,2

Источник: «Яндекс Карты».

