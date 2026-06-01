Мотоциклист погиб в ДТП на территории Геленджика
38-летний водитель мотоцикла погиб в дорожно-транспортном происшествии на территории Геленджика. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД по городу.
Согласно предварительной информации, авария произошла в 16:10 1 июня в селе Дивноморское, на пересечении улиц Кошевого и Короленко. 60-летний местный житель, управляя автомобилем марки Hyundai, при повороте налево столкнулся с движущимся в его сторону мотоциклом «Эндуро». В результате аварии водитель мототранспорта скончался на месте происшествия.
По факту случившегося проводится проверка.