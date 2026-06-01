Главные новости за 1 июня. Новороссийск

Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков проинспектировал ход работ по восстановлению пляжных территорий Анапы. Основной акцент визита был сделан на оценке масштабов отсыпки песка и подготовки побережья к летнему сезону.

Первого июня в Новороссийске официально открывается купальный сезон. Он продлится по 15 сентября 2026 года. Соответствующее постановление подписал и.о. главы муниципального образования Александр Гавриков. Документом утверждены списки мест, где купание разрешено и категорически запрещено или опасно для жизни.

Специалисты Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна и продуктов его переработки» (ЦОК АПК) приступят к масштабному мониторингу качества пшеницы урожая 2026 года в Краснодарском крае и Республике Адыгея. В рамках госмониторинга планируется обследовать порядка 9,7 млн т зерна.

Лето на черноморском побережье началось с ухудшения погоды: сильный ветер и дождь обрушились на курорт в первый день июня. Городские службы оперативно переведены на усиленный режим работы.

Подача воды в Новороссийск снижена до 1,5 тыс. куб. м в час из-за аварийных работ на водоводе диаметром 700 мм на улице Магистральной.

Полузащитник Илья Жигулев покинул новороссийский «Черноморец» и продолжит карьеру в тульском «Арсенале». 30-летний хавбек пополнил состав «Черноморца» летом прошлого года. За это время в его активе — 30 матчей в первенстве России, один забитый мяч и семь голевых передач.

В этом купальном сезоне в Анапе для отдыхающих доступно около 4,5 км песчаных пляжей, включая участок в Витязево (1 км) и берег от Лечебного пляжа до санатория «Бимлюк» (3,5 км). Также открыты все галечные пляжи курорта.