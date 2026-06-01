Официальные курсы валют ЦБ на 2 июня
|Австралийский доллар
|51,4324
|Английский фунт
|96,4394
|Белорусский рубль
|25,8333
|Гонконгский доллар*
|91,2901
|Дирхам ОАЭ
|19,4835
|Доллар США
|71,5532
|Евро
|86,2499
|Индийская рупия**
|75,4054
|Казахстанский тенге**
|14,7244
|Канадский доллар
|51,8577
|Китайский юань
|10,5762
|СДР
|97,9384
|Сингапурский доллар
|56,0235
|Турецкая лира*
|15,6667
|Украинская гривна*
|16,1511
|Шведская крона*
|77,3454
|Швейцарский франк
|91,3601
|Японская иена**
|44,8750
*За 10. **За 100.