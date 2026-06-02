В Черноземье 3 июня ожидается потепление, до +23°C

В среду, 3 июня, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода. Возможны переменная облачность и кратковременные дожди. Температура будет варьироваться от +13°C до +23°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +18°C, днем потеплеет до +23°C, вечером столбик термометра опустится до +20°C, ночью будет +15°C. Ветер до 2 м/с.

В Воронеже утром будет +18°C, днем температура поднимется до +22°C, вечером она составит +20°C, а ночью опустится до +14°C. Ветер до 2 м/с.

В Курске утром температура составит +18°C, днем повысится до +22°C, вечером также будет +19°C, а ночью понизится до +14°C. Ветер до 2 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +17°C, днем — +22°C, вечером будет +20°C, а ночью опустится до +13°C. Ветер до 2 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +17°C, днем поднимется до +22°C, вечером будет +20°C, а ночью опустится до +13°C. Ветер до 2 м/с.

В Тамбове утром ожидается +18°C, днем — +22°C, вечером будет +20°C, ночью — +13°C. Ветер до 2 м/с.

Алина Морозова