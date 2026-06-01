Воронежский комплекс по выпуску оборудования для стоматологий продают за 300 млн

В Воронежской области выставлен на продажу многопрофильный производственный комплекс. Предприятие занимается металлообработкой и полным циклом выпуска металлической мебели и оборудования для стоматологических кабинетов и зуботехнических лабораторий. Цена объекта составляет 300 млн руб. Соответствующее объявление опубликовано на «Авито», сообщило издание De Facto.

Общая площадь объекта составляет 3,7 тыс. кв. м. Производство оснащено станками с числовым программным управлением для резки и обработки металла. Компания выполняет сварочные работы различных типов, порошковую покраску, сборку каркасных конструкций, а также изготавливает детали на координатно-пробивном прессе и занимается механической обработкой.