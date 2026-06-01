Власти Туапсе предупредили о ракетной опасности
Глава Туапсе Сергей Бойко заявил, что на территории города объявили ракетную опасность. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
При включении сирен жителям и гостям города рекомендуется не покидать дома и укрыться в ванной, туалете, коридоре или кладовой. Тем, кого тревога застанет на улице, следует спрятаться в цоколе ближайшего здания, подземном переходе или на парковке.
Власти не рекомендуют использовать для укрытия автомобили, а также прятаться под стенами многоквартирных домов.