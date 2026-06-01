Суд обязал «Котовсктеплосервис» выплатить тамбовской структуре «Газпрома» 73 млн

Арбитражный суд Тамбовской области полностью удовлетворил иск ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» к местному муниципальному учреждению «Котовсктеплосервис». Согласно картотеке арбитражных дел, компания должна возместить истцу 72,5 млн руб. задолженности за январь и февраль 2026 года по договору поставки газа, заключенному в августе 2025-го.

Изначально к «Котовсктеплосервису» выдвигали претензии на 93,3 млн руб. за декабрь 2025-го, январь и февраль 2026 года. Позднее требования скорректировали до 72,5 млн руб. за два месяца (январь и февраль 2026-го).

В апреле «Газпром межрегионгаз Тамбов» также подал иск к региональному оператору по обращению с мусором — АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК). Сумма требований составляет 156,8 млн руб. и складывается из девяти задолженностей, возникших у компании в январе в рамках исполнения договора поставки газа от августа 2022 года. Судебное заседание по этому делу назначено на 29 июня.

В середине мая «Ъ-Черноземье» сообщал, что воронежское ООО «Экотехнопарк» Владимира Жабина, который владеет тремя тамбовскими сборщиками отходов, обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с иском к ТСК. Размер требований составляет 75,2 млн руб. Предварительное заседание назначено на 4 июня.

