В Минводах восстановлена работа канализационно-насосной станции

Спустя три дня специалисты ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» возобновили работу Главной канализационной насосной станции (ГКНС), подтопленной 28 мая. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Диагностика электрооборудования завершена. Один из двух агрегатов ГКНС введен в эксплуатацию. Работы по восстановлению второго агрегата продолжаются»,— говорится в сообщении «Ставрополькрайводоканала».

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», к остановке ГКНС привело отключение электричества, вызванное обильными ливнями.

На время работ по восстановлению третьего агрегата ГКНС жителей Минвод попросили ограничить сброс воды в канализацию.

Наталья Белоштейн