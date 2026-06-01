В Минводах восстановлена работа канализационно-насосной станции
Спустя три дня специалисты ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» возобновили работу Главной канализационной насосной станции (ГКНС), подтопленной 28 мая. Об этом сообщает пресс-служба организации.
«Диагностика электрооборудования завершена. Один из двух агрегатов ГКНС введен в эксплуатацию. Работы по восстановлению второго агрегата продолжаются»,— говорится в сообщении «Ставрополькрайводоканала».
Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», к остановке ГКНС привело отключение электричества, вызванное обильными ливнями.
На время работ по восстановлению третьего агрегата ГКНС жителей Минвод попросили ограничить сброс воды в канализацию.