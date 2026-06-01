На Ставрополь пришлась треть всего введенного в крае жилья

В Ставрополе за январь—апрель 2026 года ввели в эксплуатацию 202,8 тыс. кв. м жилья. Об этом сообщили в Северо-Кавказстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На краевую столицу пришлось 30,6% от общего объема жилья, построенного в Ставропольском крае за первые четыре месяца текущего года. Всего за этот период в регионе было введено 662,3 тыс. кв. м жилья, включая 6,7 тыс. квартир. Из общего объема 433 тыс. кв. м пришлось на индивидуальное жилищное строительство.

Доля частного домостроения в Ставрополе составила 28,5%, что существенно ниже среднекраевого показателя. В целом по региону индивидуальные застройщики обеспечили 65,4% всего введенного жилья.

После Ставрополя наибольшие объемы жилищного строительства зафиксированы в Шпаковском округе, где ввели 104,8 тыс. кв. м жилья, Предгорном округе — 65,6 тыс. кв. м и Минераловодском округе — 49,3 тыс. кв. м.

Среди городов Кавказских Минеральных Вод лидером по вводу жилья стал Пятигорск с показателем 43,3 тыс. кв. м. В Ессентуках за четыре месяца построили 26 тыс. кв. м жилья, в Кисловодске — 25,8 тыс. кв. м.

По данным статистического ведомства, Ставропольский край обеспечил 26,4% всего объема жилья, введенного в Северо-Кавказском федеральном округе с начала 2026 года.

Валерий Климов