В Сочи составили восемь протоколов за нарушения ПДД в ходе проверок

В Хостинском районе Сочи межведомственные группы составили восемь протоколов об административных нарушениях в ходе проверки соблюдения правил дорожного движения пользователями мотоциклов, велосипедов и средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Рейдовые проверки состоялись в районе Министерских озер. Межведомственные рабочие группы контролировали не только выполнение участниками движения требований ПДД, но и использование ими защитной экипировки. С участниками движения провели профилактические беседы.

Как отмечает пресс-служба администрации города, подобные проверки организуют регулярно во всех внутригородских районах курорта. Мероприятия направлены на предупреждение и сокращение числа дорожно-транспортных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности.

